«Рубин» показал, как команда готовится к матчу с «Ростовом»
18:49
Пресс-служба «Рубина» опубликовала на официальном сайте казанцев фотографии с тренировки команды перед матчем 29-го тура РПЛ против «Ростова».
Встреча «Рубин» — «Ростов» пройдет 16 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 18.00 (мск).
«Рубин» занимает 9-е место с 34 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 5-я строчка и 44 балла.
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