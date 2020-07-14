«Рубин» показал, как команда готовится к матчу с «Ростовом»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала на официальном сайте казанцев фотографии с тренировки команды перед матчем 29-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча «Рубин» — «Ростов» пройдет 16 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, начало — в 18.00 (мск).

«Рубин» занимает 9-е место с 34 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 5-я строчка и 44 балла.