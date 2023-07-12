«Комо» объявил о подписании полузащитника «Рубина» Абильдгора

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской серии Б.

«Мы гордимся тем, что можем приветствовать Оливера в нашей команде после сложных переговоров. Его тактические и технические навыки, опыт знание итальянского языка, сделают его очень важным игроком для нас», — приводит слова спортивного директора Чарли Луди официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний датчанин на правах аренды выступал за «Селтик» и «Верону».