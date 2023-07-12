«Комо» объявил о подписании полузащитника «Рубина» Абильдгора
Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор продолжит карьеру в «Комо», выступающем в итальянской серии Б.
«Мы гордимся тем, что можем приветствовать Оливера в нашей команде после сложных переговоров. Его тактические и технические навыки, опыт знание итальянского языка, сделают его очень важным игроком для нас», — приводит слова спортивного директора Чарли Луди официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне 27-летний датчанин на правах аренды выступал за «Селтик» и «Верону».
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
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|0
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|0-0
|0
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8
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9
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|0-0
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
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|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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