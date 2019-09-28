«Рубин» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд
14:00
«Рубин» обыграл «Уфу» в матче 11-го тура молодежного чемпионата России. В составе хозяев отличились нападающий Никита Сапрунов, хавбек Александр Циберкин и защитник Александр Смелов. У гостей забил форвард Денис Тимофеев.
Молодежные команды
11-й тур
«Рубин — мол» (Казань) — «Уфа — мол» (Уфа) — 3:1 (1:0)
Голы: Сапрунов, 41 — с пенальти (1:0). Циберкин, 51 (2:0). Тимофеев, 57 (2:1). Смелов, 86 (3:1).
Судья: Ульянов (Санкт-Петербург).
28 сентября. Казань. Стадион «Рубин».
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