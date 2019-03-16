"Рубин" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Казанский клуб набрал 27 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, дончане с таким же количеством баллов расположились на 10-й строчке.
Молодежные команды
20-й тур
"Рубин - мол." (Казань) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:0)
Голы: Циберкин, 66 (1:0). Гогричиани, 78 - с пенальти (1:1). Яковлев, 83 (2:1).
Судья: Осипов (Смоленск).
16 марта. Казань. Стадион "Рубин".
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