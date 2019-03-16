13:29 | Футбол — РПЛ

"Рубин" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

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"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Казанский клуб набрал 27 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, дончане с таким же количеством баллов расположились на 10-й строчке. 

Молодежные команды 

20-й тур 

"Рубин - мол." (Казань) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:0)

Голы: Циберкин, 66 (1:0). Гогричиани, 78 - с пенальти (1:1). Яковлев, 83 (2:1). 

Судья: Осипов (Смоленск).

16 марта. Казань. Стадион "Рубин".

Рубин - мол. - Ростов - мол.

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