"Рубин" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

"Рубин" победил "Ростов" в матче 20-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1). Казанский клуб набрал 27 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице, дончане с таким же количеством баллов расположились на 10-й строчке.

Молодежные команды

20-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:0)

Голы: Циберкин, 66 (1:0). Гогричиани, 78 - с пенальти (1:1). Яковлев, 83 (2:1).

Судья: Осипов (Смоленск).

16 марта. Казань. Стадион "Рубин".

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