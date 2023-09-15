В России закрылось трансферное окно

В полночь с четверга на пятницу в России официально закрылось трансферное окно.

По данным Transfermarkt, самыми рекордными по сумма трансферами стали переходы нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хлиляль» (60 миллионов евро), полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» (13 миллионов евро) и полузащитника Бителло из «Гремио» в «Динамо» (10 миллионов евро).

Всего на данный момент в летнее трансферное окно было зарегистрировано 87 сделок.