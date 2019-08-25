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«Рубин» намекнул, что «Ростов» забил победный гол из офсайда. Видео

22:25
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Официальный Twitter «Рубина» после поражения от «Ростова» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России опубликовал видео с победным голом полузащитника хозяев Александра Саплинова. Казанцы сомневаются, что мяч был забит по правилам.

«Судите сами», — написано в Twitter «Рубина». Под видео казанцы опубликовали голосование: «Был ли офсайд в моменте с голом Саплинова?»

Ростов — Рубин

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vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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