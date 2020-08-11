Стали известны составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 1-го тура Тинькофф-чемпионата России. В стартовом составе гостей появится Федор Смолов. Форвард вторую половину сезона-2019/20 провел на правах аренды в «Сельте». Последний раз за «Локо» в чемпионате он играл 6 декабря, а с первых минут появлялся 1 декабря.

В число запасных попали Владислав Игнатьев и Станислав Магкеев. Ранее в сети появилось видео их вечеринки в ночном клубе с девушками.

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг. Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные — Ив. Коновалов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Макаров, Давиташвили, Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Кверквелия, Лысцов, Сильянов, Куликов, Магкеев, Иосифов, Агеев.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.