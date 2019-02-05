"Рубин" и "Раднички" сыграли вничью

"Рубин" сыграл вничью с с сербским клубом "Раднички Ниш" в контрольном матче в турецком Белеке (0:0).

Этой игрой завершилась программа второго зимнего сбора клуба. Команда отправляется домой и вновь приступит к работе на третьем сборе 10 февраля.

"Рубин" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи



"Раднички Н" – "Рубин" – 0:0



"Рубин": Бабурин, Степанов (Агапов, 65), Камболов, Абдуллин (Останин, 65), Микушин (Устинов, 65), Сорокин (Цаллагов, 65), Акбашев (Шекари, 65), Байрамян (Мухаметзянов, 65), Башкиров (Коблов, 65), Давиташвили (Джафаров, 65), Пантелеев (Голдобин, 65).



Предупреждение: Башкиров, 9.



05 февраля.

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