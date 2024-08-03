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Сегодня, 19:13

«Рубин» — «Химки»: стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Химками» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет в Казани. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Юкич, Даку.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Безруков, Тесленко, Иванов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Чумич, Йочич, Васильев, Тахери.

«Химки»: Обухов, Филин, Гогуа, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Мирзов, Хосонов, Вера, Заболотный, Руденко.

Запасные: Кокарев, Исаенко, Степанов, Волков, Голубович, Фаринья, Глушаков, Бакаев, Магомедов, Берковский, Абдуллахи, Садыгов.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

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Матео Кассьерра

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Зенит

 3
П
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Маркус Вендел

Зенит

 6
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Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

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Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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