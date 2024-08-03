В ПАОКе опровергли интерес к Джикии и Антону Миранчуку

Вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос опроверг слухи о том, что греческий клуб интересуется защитником Георгием Джикией и полузащитником Антоном Миранчуком.

«Интересны ли ПАОКу Джикия и Антон Миранчук? Их нет в наших листах», — сказал Кириакос Sport24.

Ранее состав ПАОКа пополнил нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов. Агент Вадим Шпинев заявил о том, что его клиенты не рассматривают варианты с продолжением карьеры в РПЛ.