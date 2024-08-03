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Камоцци считает, что переезд Алексея Миранчука в МЛС пойдет ему на пользу

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Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в американскую «Атланту Юнайтед».

«Переход в «Атланту» — это что-то новое для Миранчука. Уверен, игра там пойдет ему на пользу. Новая страна, культура, это всегда интересно», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту» из итальянской «Аталанты», за которую выступал с 2020 года. По данным СМИ, переход россиянина обошелся клубу из МЛС в 16 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Франко Камоцци
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