«Рубин» — «Динамо»: Скопинцев вывел гостей вперед, забив гол в «девятку»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев забил на 75-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» — 2:1.
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|
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|1
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|13
|
4
|Динамо
|5
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|1
|1
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|10
|
5
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|6
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|1
|2
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|10
|
6
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|0
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|
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
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|Ж
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|
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Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
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|4
|1
|1
|
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|1
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