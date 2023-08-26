Глушаков оценил старт сезона для «Спартака»: «Как обычно. Начинают хорошо, а потом идут неурядицы»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил игру команды в начале сезона-2023/24.

— Как вам «Спартак»?

— Как обычно. В принципе, начинают хорошо, а потом всегда есть какие-то неурядицы. В последних играх команда забуксовала.

— Разочаровала игра с «Зенитом»?

— Я не так пристально смотрю за «Спартаком». Просто наблюдаю. Вижу, что проиграл «Уралу» и «Зениту».

— «Зенит» — по-прежнему фаворит в борьбе за чемпионство?

— Конечно, пока «Газпром» будет, они всегда будут.

— В этом сезоне будет труднее, чем в предыдущие годы?

— Обыграли «Спартак», обыграли «Урал». Сезон длинный, посмотрим.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 5 матчах. В субботу, 26 августа красно-белые сыграют против «Ахмата». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.