В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо» отличилось голом в ворота «Рубина». Счет был открыт на 23-й минуте встречи полузащитником Себастьяном Шиманьски. Результативный пас на него отдал Константин Рауш.

В трех предыдущих матчах «Рубин» не пропускал.

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