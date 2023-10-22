Агент Сафонов: «Раньше футболисты были ближе к народу, Стрельцов чебурек мог съесть с кем-то»

Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему раньше в России футбол любили больше.

«Раньше футболисты были ближе к народу. Тот же Эдуард Стрельцов чебурек мог съесть с кем-то. Дистанции не было. Те же игры на «Первенство ЗИЛа», за свой цех каждый играл. Помню матч России и Англии в «Лужниках». Сделали один из самых больших баннеров. Ажиотаж, стадион полный, холодно было, но народ пришел. Футбол объединяет», — цитирует Сафонова Legalbet.

Ранее Сафонов высказался о безголевой серии своего клиента, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.