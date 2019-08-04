"Рубин" - ЦСКА: фанатов заставляют снимать обувь на досмотре. Фото

4 августа. Досмотр фанатов ЦСКА перед началом матча 4-го тура РПЛ с "Рубином". Фото Telegram-канал "Мог Дома Сидеть"

В воскресенье, 4 августа, "Рубин" дома принимает ЦСКА в рамках матча 4-го тура чемпионата России. При досмотре на стадионе "Центральный" болельщиков армейцев заставляют снимать обувь, сообщает Telegram-канал "Мог Дома Сидеть".

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

ЦСКА занимает 8-е место с 6 очками в турнирной таблице РПЛ после трех туров. "Рубин" - 3-я строчка и 7 баллов.

Шарлия в старте ЦСКА на матч с "Рубином" // "Рубин" - ЦСКА: казанцы объявили стартовый состав