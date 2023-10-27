«Рубин» победил «Балтику» благодаря голу Вады со штрафного на 88-й минуте

«Рубин» дома обыграл «Балтику» в матче 13-го тура РПЛ — 1:0.

Победу казанцам принес гол Валентина Вады, который отметился прямым ударом со штрафного на 88-й минуте встречи.

«Рубин» набрал 16 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» — с 11 очками на 14-м месте.

Казанцы в следующем матче сыграет в гостях с «Уралом» 6 ноября. «Балтика» примет «Зенит» 4-го числа.