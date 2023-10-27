«Рубин» — «Балтика»: Вада вывел казанцев вперед ударом со штрафного
«Рубин» повел в счете в матче с «Балтикой» в 13-м туре РПЛ — 1:0.
Гол на 88-й минуте прямым ударом со штрафного забил Валентин Вада, который вышел на поле на 61-й минуте, заменив Лазара Ранджеловича.
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|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
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|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
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Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
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