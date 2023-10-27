«Рубин» — «Балтика»: Вада вывел казанцев вперед ударом со штрафного

«Рубин» повел в счете в матче с «Балтикой» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 88-й минуте прямым ударом со штрафного забил Валентин Вада, который вышел на поле на 61-й минуте, заменив Лазара Ранджеловича.