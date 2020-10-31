«Рубин» — «Арсенал»: Шатов — вне заявки казанцев на матч
Стали известны составы «Рубина» и «Арсенала» на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ.
Полузащитник казанцев Олег Шатов, отыгравший все 90 минут против «Зенита» в 12-м туре, оказался вне заявки на игру с командой из Тулы.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Зуев, Макаров, Климов, Косарев.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Э.Кангва, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Бурлак, Сокол, Ткачев, Хлусевич, К.Кангва, Минаев.
Матч «Рубин» — «Арсенал» состоится сегодня, 31 октября. Начало — в 14.00 (мск).
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