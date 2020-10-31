РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» — «Арсенал»: гости отыграли один мяч

15:44
Теги:

Нападающий «Арсенала» Кирилл Панченко отыграл один мяч в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 1:3.

На 83-й минуте Панченко получил мяч в чужой штрафной и отправил его в дальний от себя угол. Отметим, что сразу после результативной атаки форвард был заменен.

Рубин — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир