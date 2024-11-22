«Рубин» — «Акрон»: Даку открыл счет в матче

«Рубин» вышел вперед в матче с «Акроном» в 16-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 10-й минуте забил Мирлинд Даку. Для албанца мяч стал 7-м в этом сезоне чемпионата России.