«Рубин» — «Акрон»: Даку открыл счет в матче
«Рубин» вышел вперед в матче с «Акроном» в 16-м туре РПЛ — 1:0.
Гол на 10-й минуте забил Мирлинд Даку. Для албанца мяч стал 7-м в этом сезоне чемпионата России.
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|37
|
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|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
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|15
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|4
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|
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|
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|15
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|4
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|19-30
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|
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|4
|3
|8
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|15
|
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|15
|3
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|
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|9
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|15
|2
|6
|7
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|12
|
14
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|15
|2
|6
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|
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|Ахмат
|15
|1
|6
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|
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|Оренбург
|15
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|16-30
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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