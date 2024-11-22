Чухлов: «Соболеву тяжело влиться в игровой коллектив «Зенита»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— У Соболева — ноль результативных действий за «Зенит» в первом круге РПЛ. Что мешает ему забивать голы?

— Это, наверное, надо у футболиста спросить. Я еще хочу сказать, что игра «Зенита» всегда отличалась от спартаковской. И сейчас будет отличаться. Все-таки тяжело влиться в этот игровой коллектив, в игру попасть. Я думаю, только из-за этого, — сказал Чухлов «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 8 матчей в РПЛ.