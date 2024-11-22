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Сегодня, 19:15

Чухлов: «Соболеву тяжело влиться в игровой коллектив «Зенита»

Алексей Михайлов
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

— У Соболева — ноль результативных действий за «Зенит» в первом круге РПЛ. Что мешает ему забивать голы?

— Это, наверное, надо у футболиста спросить. Я еще хочу сказать, что игра «Зенита» всегда отличалась от спартаковской. И сейчас будет отличаться. Все-таки тяжело влиться в этот игровой коллектив, в игру попасть. Я думаю, только из-за этого, — сказал Чухлов «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе за 10 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел за петербургский клуб 8 матчей в РПЛ.

Александр Соболев
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
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