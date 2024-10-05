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Сегодня, 21:01

«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

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«Рубин» на своем поле в матче 11-го тура чемпионат России обыграл «Ахмат» (2:0). На 45-й минуте забил 19-летний защитник Илья Рожков, на 90-й — отличился форвард Мирлинд Даку.

В добавленное время вратарь «Рубина» Евгений Ставер взял удар Дарко Тодоровича с пенальти.

Казанская команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ и с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 6 очками — на последней строчке.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Ахмат

Источник: Турнирная таблица РПЛ
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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