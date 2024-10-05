«Рубин» победил «Ахмат» в домашнем матче РПЛ

«Рубин» на своем поле в матче 11-го тура чемпионат России обыграл «Ахмат» (2:0). На 45-й минуте забил 19-летний защитник Илья Рожков, на 90-й — отличился форвард Мирлинд Даку.

В добавленное время вратарь «Рубина» Евгений Ставер взял удар Дарко Тодоровича с пенальти.

Казанская команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию в РПЛ и с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 6 очками — на последней строчке.