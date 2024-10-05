«Спартак» — «Ростов»: видео голов

«Спартак» принимает «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России.

Счет открыл Наиль Умяров, забивший курьезный гол в подкате. Шамар Николсон после прохода Кристофера Мартинса удвоил преимущество хозяев, а в концовке тайма ямайский форвард оформил дубль.

29-я минута. Умяров — 1:0

34-я минута. Николсон — 2:0

45+1-я минута. Николсон — 3:0