13:32 | Футбол — РПЛ

РПЛ проверит, посещал ли фанат, выбегавший к Глушакову, матч "Спартак" – "Зенит"

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Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России прокомментировал появившуюся информацию о том, что болельщик, выбегавший к Денису Глушакову и отстраненный от посещения игр, выложил в социальных сетях фотографию со встречи "Спартак" – "Зенит" (1:1).

– Не в курсе, – сказал Мейтин. – Это предмет для разбирательства. Посмотрим, был ли он на матче. Без идентификации сложно отследить посетителей матчей. После матчей много ссылок, мы не успеваем все отследить. (Андрей Михайлов)

Спартак - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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