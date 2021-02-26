РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Ахмат» и назвала дату встречи «Краснодар» — «Динамо»
Официальный сайт Тинькофф РПЛ 26 февраля сообщил об изменениях в календаре чемпионата России.
Лига объявила о переносе матча 21-го тура ЦСКА — «Ахмат». Встреча была запланирована на 8 марта в 19:00 (мск), новая дата встречи — 6 марта, начало — в 14.00 (мск). Перенос связан с изменением сроков проведения матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Помимо этого, стала известна дата встречи 23-го тура «Краснодар» — «Динамо». Матч состоится в четверг, 18 марта, начало — в 19.00 (мск). Дата игры была определена после вылета «быков» из Лиги Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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