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РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Ахмат» и назвала дату встречи «Краснодар» — «Динамо»

16:45
Чидера Эджуке. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
Чидера Эджуке. Фото Денис Тырин, ПФК ЦСКА
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Официальный сайт Тинькофф РПЛ 26 февраля сообщил об изменениях в календаре чемпионата России.

Лига объявила о переносе матча 21-го тура ЦСКА — «Ахмат». Встреча была запланирована на 8 марта в 19:00 (мск), новая дата встречи — 6 марта, начало — в 14.00 (мск). Перенос связан с изменением сроков проведения матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Помимо этого, стала известна дата встречи 23-го тура «Краснодар» — «Динамо». Матч состоится в четверг, 18 марта, начало — в 19.00 (мск). Дата игры была определена после вылета «быков» из Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26271.html

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