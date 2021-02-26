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Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»

16:25
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«Спартак» в Twitter сообщил, что полузащитник Алекс Крал восстановился и вернулся к тренировкам в общей группе.

«Рады видеть, Алекс!» — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 26 февраля, главный тренер команды Доменико Тедеско рассказал, что у 22-летнего чешского футболиста больше нет болевых ощущений, поэтому он готов выступить в матче с «Рубином».

В этом сезоне игрок провел 19 матчей в чемпионате России и отметился тремя голевыми передачами.

Встреча «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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