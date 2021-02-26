Крал вернулся к тренировкам со «Спартаком»
«Спартак» в Twitter сообщил, что полузащитник Алекс Крал восстановился и вернулся к тренировкам в общей группе.
«Рады видеть, Алекс!» — говорится в сообщении.
Ранее сегодня, 26 февраля, главный тренер команды Доменико Тедеско рассказал, что у 22-летнего чешского футболиста больше нет болевых ощущений, поэтому он готов выступить в матче с «Рубином».
В этом сезоне игрок провел 19 матчей в чемпионате России и отметился тремя голевыми передачами.
Встреча «Спартак» — «Рубин» пройдет на «Открытие Арене» в воскресенье, 28 февраля. Начало — в 14:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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