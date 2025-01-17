РПЛ изменила время начала матчей «Ростов» — «Краснодар» и «Спартак» — «Зенит»

Пресс-служба РПЛ на официальном сайте объявила об изменении времени двух матчей 21-го тура РПЛ.

Матч «Ростов» — «Краснодар» пройдет 16 марта и начнется в 17:00 мск вместо 19:30 мск, матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 марта в 19:45 мск вместо 17:00 мск. Решение принято по просьбе генерального партнера турнира и по согласованию с основным вещателем.

После 18 туров «Краснодар» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, столько же очков у «Зенита», который занимает второе место. «Спартак» с 37 баллами — на третьей строчке, «Ростов» с 26 очками — на седьмой.