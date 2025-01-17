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Сегодня, 12:53

Агент Солари сообщил об отсутствии предложений от российских клубов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

— В последнее время вы говорите, что Солари был готов перейти в российский клуб. Означает ли это, что такой возможности уже нет?

— Солари еще ни с кем не подписал контракт. Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Некоторые в последние часы продвигались быстрее российских команд. И только. Но не достигли цели. Пока еще мы ни с кем не договорились.

— Возможно ли, что игрок останется в «Ривер Плейт»?

— Все может быть.

— На прошлой неделе вы говорили, что было два предложения от неназванных команд. Поступали ли таковые в последнее время?

— Из России — нет.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года. Контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего аргентинца в 7 миллионов евро.

ФК Ривер Плейт
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
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5
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12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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