Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» рассказал, что он разлюбил футбол из-за судейского безобразия.

— Какой матч особенно много сделал для того, чтоб вы разлюбили футбол?

— Не матч — судейское безобразие. Все хуже, хуже и хуже. Я начал копаться в этой теме и почти добрался до истоков происходящего.

— Так поделитесь же, Андрей Владимирович.

— Та-а-ак... Как бы сформулировать, чтоб не было как после «Динамо»...

— А что было после «Динамо»?

— Я высказался по судейству — мол, «отлично работают с судьями». Так мне угрожали судом. Писали письма. А я ответил, что работа с судьями предполагает разные вещи. Например, встретить арбитра на «Мерседесе», а не на «Запорожце». Дать не вафельное полотенце, а махровое. Я не знаю, что имело в виду «Динамо», а я — только это.

— Успокоились?

— Да, на этом общение закончилось. Так вот, рассказываю, что выяснил: Розетти сформировал бригаду, которую сейчас почти всю отстранили. Безбородов, Вилков и прочие левниковы.

— А дальше?

— Для своего удобства отменили все карающие меры! Вы можете проверить. При Розетти это называли «внутренним делом, в которое никто не должен лезть». Получилось судейское болото. О наказаниях никто не знал.

— Розетти ушел.

— Но остался человек из тени, некто Калошин. Который очень не любит появляться. Руководил этими «сынками Розетти». Потом появляется богатый нормальный человек Хачатурянц. Которому все это не нужно. Начал с ними бороться!

— Не всем такое понравилось, надо думать.

— Им и не нравится. Сопротивляются.

— Каким образом?

— Тот же Розетти пытается родить некий документ...

— Стоп, стоп. Розетти? Давно уехавший из России?

— Совершенно верно. Все идет оттуда!

— Розетти не потерял интерес к нашему чемпионату?

— Как вам сказать... Покажите мне итальянца, который не хочет заработать, — буду молиться неделю. Таких не бывает!

— Так что за документ?

— Пытаются родить документ «не может судейским комитетом руководить человек не из судей». Макаронник уехал — а бизнес живет.

— Они как-то с Розетти делились?

— Этого я не утверждаю. За руку не ловил. Но если кто-то захочет эту историю копнуть — структуру я обрисовал. Проведите журналистское расследование — столько переплетений найдете!

— Как любопытно.

— Да не то слово. Когда выключите диктофон, расскажу еще пару историй. Чтоб совсем обомлели.

— Когда-то вы Валентина Иванова называли негодяем. Не такой уж негодяй — на фоне нынешнего судейства?

— Они практически все негодяи!

— Все?!

— В большей или меньшей степени. Опять же, к Данте — если есть семь кругов ада, у этих еще один, свой, отдельный. Еще и котел свой. Судить умеют они все. Кто-то работает на авторитет, судит то, что есть. Будет возможность — прихватит, что-то «исполнит». Без скандала. Не в ущерб себе и игре. А есть дебилы, которым все равно — ломятся напролом!

— На кого из этих людей смотреть не можете?

— Да практически на всех!

— Ну и ну.

— Более-менее нормальный Карасев. Самый умный из них. Для него прежде всего работа, игра — а уж дальше «по ситуации». Но от бригады «основных» просто тошнит.

(Юрий Голышак)

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