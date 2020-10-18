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«Ротор» — «Тамбов»: Онугха забил второй гол гостей

15:44
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Форвард «Тамбова» Герман Онугха забил в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Российский нападающий отметился на 83-й минуте и сделал счет 2:0.

Ротор — Тамбов

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