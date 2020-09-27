«Ротор» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России
17:15
Матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России.
В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Ротор» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ротор» — «Рубин»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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