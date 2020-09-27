Матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Рубин»