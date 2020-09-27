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«Ротор» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:15
«Рубин» в гостях сыграет против «Ротора» в 9-м туре РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Рубин» в гостях сыграет против «Ротора» в 9-м туре РПЛ. Фото ФК «Рубин»
Теги:

Матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

В воскресенье, 27 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Ротор» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Рубин»

Ротор — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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