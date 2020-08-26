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«Ротор» порвет «Спартак». Им даже Месси не поможет». Горюнов дал прогноз на игру

11:35
Футболисты &quot;Ротора&quot; перед матчем. Фото vk.com/fc.rotor
Футболисты &quot;Ротора&quot; перед матчем. Фото vk.com/fc.rotor
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Бывший президент «Ротора» Владимир Горюнов в интервью «СЭ» дал прогноз на матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России со «Спартаком».

 
Владимир Горюнов.«Когда-нибудь про золотой матч со «Спартаком» вскроется все». Огненное интервью легендарного президента «Ротора» Горюнова

- Романцев сильнейший тренер в истории российского футбола?

— Для меня на первом месте всегда будет стоять Прокопенко. Титулы Романцева? Человек в наследство уже получил готовую, сильную команду. А Витек начинал с низов. Почувствуйте разницу? Не, для меня всегда лучшим будет Прокопенко. Вы меня тут не переубедите. Не пытайтесь даже.

— Чего ждете от предстоящего матча?

— Думаю, Волгоград громко победит.

— Бравируете?

— «Ротор» порвет «Спартак». Кокорин поправится? Ну и что? Не поможет. Даже если Месси привезете — бесполезно! Волгоград возьмет верх! (Виталий Айрапетов)

Встреча «Ротор» — «Спартак» состоится сегодня, 26 августа. Начало — в 18.30 (мск).

Ротор — Спартак

 

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