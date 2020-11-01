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«Ротор» — ЦСКА: трансляция матча — в 16.30

14:30
ЦСКА в гостях сыграет с «Ротором» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА в гостях сыграет с «Ротором» в матче 13-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В случае победы армейцы смогут выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата, обогнав «Спартак» на один балл.

Следить за матчем «Ротор» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — ЦСКА

Ротор — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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