«Ростову» запретили регистрировать новых футболистов из-за долга перед Бердыевым

Палата по разрешению РФС запретили «Ростову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым?. Данный запрет может быть снят по заявлению АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером, установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года.

«Удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К.Б. о применении санкций в отношении АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года. В связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8, 9 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров. Применить к АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО «ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Бердыевым К.Б., установленных решением Палаты от 28 июня 2019 года», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Также было принято решение удовлетворить заявление тренеров Данильянца и Мацюры о применении санкций в отношении клуба в связи с неисполнением Решения Палаты от 28 июня 2019 года.

Бердыев возглавлял «Ростов» с декабря 2014 года, а с сентября 2016-го стал вице-президентом-тренером. В сезоне-2015/16 ростовчане стали вице-чемпионами России, что является лучшим результатом в истории клуба, а в сезоне-2016/17 смогли отобраться в групповой этап Лиги чемпионов и впоследствии дойти до 1/8 финала Лиги Европы. В начале июня 2017 года специалист покинул «Ростов».