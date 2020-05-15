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«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера

16:30
Деннис Хаджикадунич. Фото ФК "Ростов"
Деннис Хаджикадунич. Фото ФК "Ростов"
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По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.

В Россию сумел вернуться игрок сборной Финляндии Роман Еременко, у которого имеется паспорт нашей страны, на родине остается лишь шведский защитник Деннис Хаджикадунич.
При этом ни у кого из футболистов основы контракты нынешним летом не заканчиваются. (Константин Алексеев)

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.

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