«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера

По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.

В Россию сумел вернуться игрок сборной Финляндии Роман Еременко, у которого имеется паспорт нашей страны, на родине остается лишь шведский защитник Деннис Хаджикадунич.

При этом ни у кого из футболистов основы контракты нынешним летом не заканчиваются. (Константин Алексеев)

Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.