«Ростов» ждет разрешения на возвращение одного легионера
16:30
По данным «СЭ», «Ростов» готов приступить к тренировкам и ждет разрешения на это от властей.
В Россию сумел вернуться игрок сборной Финляндии Роман Еременко, у которого имеется паспорт нашей страны, на родине остается лишь шведский защитник Деннис Хаджикадунич.
При этом ни у кого из футболистов основы контракты нынешним летом не заканчиваются. (Константин Алексеев)
Ранее исполком РФС утвердил дату возобновления сезона в премьер-лиге — 21 июня.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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