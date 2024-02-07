«Спартак» — «Ростов»: команда Карпина забила третий гол

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«Ростов» забил третий гол в ворота «Спартака» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ — 3:0.

Гол на 62-й минуте забил Кирилл Щетинин.

У «Спартака» во втором тайме вышедшего в стартовом составе вратаря Александра Максименко сменил Александр Селихов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.