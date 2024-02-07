Карасев сегодня судит матч в Саудовской Аравии

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Бригада российских арбитров сегодня будет работать на перенесенном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад».

В ее состав вошли судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоарбитр Сергей Иванов.