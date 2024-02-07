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Судейство

7 февраля, 20:44

Карасев сегодня судит матч в Саудовской Аравии

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Бригада российских арбитров сегодня будет работать на перенесенном матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Таи» — «Аль-Иттихад».

В ее состав вошли судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоарбитр Сергей Иванов.

Сергей Карасев (судья)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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