«Оренбург» интересуется вторым бомбардиром ФНЛ Машуковым

Форвард «Алании» Ислам Машуков может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, на 29-летнего россиянина претендует «Оренбург». В минувшем сезоне форвард стал вторым бомбардиром первой лиги.

Отмечается, что в контракте Машукова прописаны отступные в размере 30 млн рублей, но «Алания» готова снизить цену.

В минувшем сезоне Машуков провел 33 матча в первой лиге, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.