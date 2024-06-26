«Оренбург» интересуется вторым бомбардиром ФНЛ Машуковым
Форвард «Алании» Ислам Машуков может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, на 29-летнего россиянина претендует «Оренбург». В минувшем сезоне форвард стал вторым бомбардиром первой лиги.
Отмечается, что в контракте Машукова прописаны отступные в размере 30 млн рублей, но «Алания» готова снизить цену.
В минувшем сезоне Машуков провел 33 матча в первой лиге, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
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