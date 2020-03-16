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«Ростов» вряд ли поддержит предложение Леонида Федуна

20:34
Защитник «Ростова» Евгений Чернов. Фото ФК «Ростов».
Защитник «Ростова» Евгений Чернов. Фото ФК «Ростов».
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По данным «СЭ», на завтрашнем общем собрании клубов РПЛ «Ростов» вряд ли поддержит предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна о завершении чемпионата.

Скорее всего, клуб выступит за приостановку чемпионата и наблюдение за развитием ситуации с распространением коронавируса. Если соответствующие органы в какой-то момент посчитают, что проведение матчей безопасно для зрителей, то, по мнению ростовчан, следует доиграть чемпионат. При этом клуб выступает против проведения футбольных встреч без зрителей. (Константин Алексеев)

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