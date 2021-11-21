«Ростов» — «Уфа»: Агаларов оформил дубль, забив 13-й гол в сезоне
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил второй гол за гостей в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:1, второй тайм).
21-летний футболист оформил дубль на 57-й минуте, реализовав пенальти. Первый гол в этой встрече он забил на 16-й минуте.
Таким образом, в активе форварда 13 голов. Он лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю