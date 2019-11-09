В матче 16-го тура чемпионата России против «Ростова» «Тамбов» вышел вперед. Отличился нападающий Владимир Обухов.

Антон Килин нагнал мяч и не дал ему уйти за пределы поля Он сделал навес с фланга в штрафную, где на углу вратарской защита «Ростова» забыла Обухова, который точно пробил головой в угол.

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