«Ростов» сыграл вничью с АИКом. Шомуродов реализовал пенальти

«Ростов» на сборах провел товарищеский матч со шведским клубом АИК. Встреча завершилась вничью — 1:1. У ростовчан отличился нападающий Элдор Шомуродов, который в середине второго тайма реализовал пенальти.

Товарищеские матчи. Клубы

«АИК» — «Ростов» — 1:1 (0:0)

Голы: Шомуродов, 57 — с пенальти (0:1). Асани, 74 — с пенальти (1:1).

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 78. Прошляков, 82), Осипенко, Чернов, Чистяков, Еременко, Мамаев, Норманн (Саплинов, 62), Попов, Зайнутдинов (Байрамян, 46), Шомуродов (Долгов, 76).

15 февраля. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».