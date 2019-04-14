20:41 | Футбол — РПЛ

"Ростов" - "Спартак": Шомуродов отличился с передачи Еременко

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"Ростов" вышел вперед в матче 23-го тура премьер-лиги против "Спартака". На 80-й минуте гол забил нападающий Элдор Шомуродов. Результативный пас на счету хавбека Романа Еременко

 

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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