Экс-тренер «Факела» Василенко о Сутормине: «Большой профессионал»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Алексея Сутормина.

— Еще в декабре, когда мы с вами общались, вы оценивали готовность состава «Факела» к РПЛ примерно в 60 процентов. После первых десяти туров мнение изменилось?

— Оценивать это в процентах достаточно сложно. Нужно учитывать и потенциал молодых футболистов, и возможности более опытных игроков.

Кроме того, мы видели, кого могли пригласить для усиления, сравнивали своих исполнителей с футболистами других клубов РПЛ.

При таком сравнении становилось понятно, в каких позициях нам недостает качества. Именно поэтому мы и хотели усилиться.

— В программе «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая назвал «Факел» 16-й командой РПЛ по подбору футболистов. Согласны с такой оценкой?

— Понятно, почему возникают подобные оценки. Мы практически никем не усилились. Да, пришли Матвей Бардачев, Клейтон, Алексей Сутормин. Но глобального усиления состава не произошло...

— Кстати, Сутормин оправдал ваши ожидания?

— Очень рад, что познакомился с Алексеем и получил возможность с ним работать. Он действительно помог команде. Причем не только на футбольном поле, но и ментально.

Это большой профессионал. И на тренировках, и в раздевалке, и в повседневной жизни он показывал правильное отношение к делу, подсказывал ребятам, полностью отдавался работе.

Что касается игровых качеств, то Алексей умеет находить мяч, хладнокровно действовать под давлением, продвигать атаки, видеть интересные продолжения.

Он нам очень пригодился.

Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о схеме 4-2-3-1 в матче с «Локомотивом»: мы как раз хотели дать Сутормину больше свободы, чтобы он максимально использовал свои сильные стороны.