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Экс-тренер «Факела» Василенко о Сутормине: «Большой профессионал»

Экс-тренер «Факела» Василенко о Сутормине: «Большой профессионал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Алексея Сутормина.

— Еще в декабре, когда мы с вами общались, вы оценивали готовность состава «Факела» к РПЛ примерно в 60 процентов. После первых десяти туров мнение изменилось?

— Оценивать это в процентах достаточно сложно. Нужно учитывать и потенциал молодых футболистов, и возможности более опытных игроков.

Кроме того, мы видели, кого могли пригласить для усиления, сравнивали своих исполнителей с футболистами других клубов РПЛ.

При таком сравнении становилось понятно, в каких позициях нам недостает качества. Именно поэтому мы и хотели усилиться.

— В программе «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая назвал «Факел» 16-й командой РПЛ по подбору футболистов. Согласны с такой оценкой?

— Понятно, почему возникают подобные оценки. Мы практически никем не усилились. Да, пришли Матвей Бардачев, Клейтон, Алексей Сутормин. Но глобального усиления состава не произошло...

— Кстати, Сутормин оправдал ваши ожидания?

— Очень рад, что познакомился с Алексеем и получил возможность с ним работать. Он действительно помог команде. Причем не только на футбольном поле, но и ментально.

Это большой профессионал. И на тренировках, и в раздевалке, и в повседневной жизни он показывал правильное отношение к делу, подсказывал ребятам, полностью отдавался работе.

Что касается игровых качеств, то Алексей умеет находить мяч, хладнокровно действовать под давлением, продвигать атаки, видеть интересные продолжения.

Он нам очень пригодился.

Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о схеме 4-2-3-1 в матче с «Локомотивом»: мы как раз хотели дать Сутормину больше свободы, чтобы он максимально использовал свои сильные стороны.

Олег Василенко.«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

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Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
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9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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