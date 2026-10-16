Экс-тренер «Факела» Василенко: «И тут звонит Марцел Личка: «Олег, извини! Я здесь ни при чем!»
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на слухи о том, что его может сменить Гильермо Абаскаль.
— Еще одно обидное поражение — от «Спартака», когда Манфред Угальде забил на последних секундах. Подобные неудачи могут психологически надломить команду?
— Не думаю, что именно этот матч мог нас надломить. Конечно, после финального свистка были неприятные эмоции. Очень обидно играть 0:0 против такого соперника и пропустить на последних секундах.
Но затем у ребят были выходные, кто-то уехал в сборные. Мне кажется, подобные ситуации должны, наоборот, мотивировать футболистов. Каждый хочет исправить ошибку и не допустить ее повторения.
— Еще до матча со «Спартаком» в прессе стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера «Факела». Называли конкретные фамилии, в том числе Гильермо Абаскаля. Как вы на это реагировали?
— Когда нет результата, подобные истории возникают постоянно. Вопрос в другом: кто распространяет такую информацию, зачем и какую цель преследует? У вас в журналистике это называется контролируемым вбросом.
На мой взгляд, причин может быть три. Первая — прощупать общественное мнение. Вторая — мотивировать тренера. Третья — подогреть интерес.
Но меня такие вещи не мотивируют. Я уже взрослый мальчик, и у меня совершенно другая мотивация.
Если команда не выигрывает, мной движет желание это исправить. Если побеждает — хочется, чтобы она стала еще успешнее. А все остальное неинтересно.
Проблема в том, что подобные публикации могут раскачать команду. Футболисты начинают думать о возможной смене тренера, отвлекаются от работы. Это создает дополнительные сложности.
Поэтому тем, кто распространяет подобную информацию, стоит понимать последствия. Сейчас век медиа, всем хочется хайпа, чего-то «жареного». Но мне кажется, что гораздо интереснее говорить о самом футболе.
— А руководство с вами обсуждало эти сообщения? Появлялась даже информация, будто перед матчем с «Локомотивом» вам поставили ультиматум: проиграете — расстанемся.
— Прежде всего я чувствовал поддержку генерального и спортивного директоров.
Расскажу одну историю. Когда появилась первая публикация о возможной смене тренера, мне позвонил Марцел Личка.
Мы с ним давно дружим. Он говорит: «Олег, извини, я вообще впервые об этом слышу. Я здесь ни при чем. Не понимаю, почему так получилось. Мне очень неприятно».
А я даже не понял, о чем речь. Ведь ничего подобного не читал.
Спрашиваю: «Марцел, о чем ты? За что извиняешься?»
Он объяснил, что вышел материал, где упоминалась его фамилия в связи с «Факелом». И решил мне позвонить, поскольку уважает меня и наши отношения.
Я ему сказал: «Марцел, именно поэтому мы с тобой и дружим. Ты большой человек и большой тренер. Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же прекрасно понимаешь, как делаются такие вбросы».
Он ответил, что понимает, но ему все равно неудобно.
После этого у нас состоялся разговор с руководством «Факела». Дмитрий Юрьевич (Кондратов) и Руслан Валерьевич (Пименов) дали понять: никаких оснований для подобных разговоров нет, все это ерунда. Продолжаем работать дальше.
Что касается ультиматума перед «Локомотивом», то ничего такого не было. Другое дело, что я сам прекрасно понимал ситуацию. Если команда не добивается результата, главный тренер всегда должен быть готов к отставке. Это неотъемлемая часть профессии.
Василенко был отправлен в отставку 11 октября. «Факел» набрал 3 очка после 10 туров РПЛ и замыкает турнирную таблицу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1