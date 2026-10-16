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Экс-тренер Факела Василенко: «И тут звонит Марцел Личка: «Олег, извини! Я здесь ни при чем!»

Экс-тренер «Факела» Василенко: «И тут звонит Марцел Личка: «Олег, извини! Я здесь ни при чем!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на слухи о том, что его может сменить Гильермо Абаскаль.

— Еще одно обидное поражение — от «Спартака», когда Манфред Угальде забил на последних секундах. Подобные неудачи могут психологически надломить команду?

— Не думаю, что именно этот матч мог нас надломить. Конечно, после финального свистка были неприятные эмоции. Очень обидно играть 0:0 против такого соперника и пропустить на последних секундах.

Но затем у ребят были выходные, кто-то уехал в сборные. Мне кажется, подобные ситуации должны, наоборот, мотивировать футболистов. Каждый хочет исправить ошибку и не допустить ее повторения.

— Еще до матча со «Спартаком» в прессе стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера «Факела». Называли конкретные фамилии, в том числе Гильермо Абаскаля. Как вы на это реагировали?

— Когда нет результата, подобные истории возникают постоянно. Вопрос в другом: кто распространяет такую информацию, зачем и какую цель преследует? У вас в журналистике это называется контролируемым вбросом.

На мой взгляд, причин может быть три. Первая — прощупать общественное мнение. Вторая — мотивировать тренера. Третья — подогреть интерес.

Но меня такие вещи не мотивируют. Я уже взрослый мальчик, и у меня совершенно другая мотивация.

Если команда не выигрывает, мной движет желание это исправить. Если побеждает — хочется, чтобы она стала еще успешнее. А все остальное неинтересно.

Проблема в том, что подобные публикации могут раскачать команду. Футболисты начинают думать о возможной смене тренера, отвлекаются от работы. Это создает дополнительные сложности.

Поэтому тем, кто распространяет подобную информацию, стоит понимать последствия. Сейчас век медиа, всем хочется хайпа, чего-то «жареного». Но мне кажется, что гораздо интереснее говорить о самом футболе.

— А руководство с вами обсуждало эти сообщения? Появлялась даже информация, будто перед матчем с «Локомотивом» вам поставили ультиматум: проиграете — расстанемся.

— Прежде всего я чувствовал поддержку генерального и спортивного директоров.

Расскажу одну историю. Когда появилась первая публикация о возможной смене тренера, мне позвонил Марцел Личка.

Мы с ним давно дружим. Он говорит: «Олег, извини, я вообще впервые об этом слышу. Я здесь ни при чем. Не понимаю, почему так получилось. Мне очень неприятно».

А я даже не понял, о чем речь. Ведь ничего подобного не читал.

Спрашиваю: «Марцел, о чем ты? За что извиняешься?»

Он объяснил, что вышел материал, где упоминалась его фамилия в связи с «Факелом». И решил мне позвонить, поскольку уважает меня и наши отношения.

Я ему сказал: «Марцел, именно поэтому мы с тобой и дружим. Ты большой человек и большой тренер. Тебе совершенно не за что извиняться. Ты же прекрасно понимаешь, как делаются такие вбросы».

Он ответил, что понимает, но ему все равно неудобно.

После этого у нас состоялся разговор с руководством «Факела». Дмитрий Юрьевич (Кондратов) и Руслан Валерьевич (Пименов) дали понять: никаких оснований для подобных разговоров нет, все это ерунда. Продолжаем работать дальше.

Что касается ультиматума перед «Локомотивом», то ничего такого не было. Другое дело, что я сам прекрасно понимал ситуацию. Если команда не добивается результата, главный тренер всегда должен быть готов к отставке. Это неотъемлемая часть профессии.

Олег Василенко.«Я не сказочник, не фокусник и не мазохист». Интервью Василенко о работе в «Факеле»

Василенко был отправлен в отставку 11 октября. «Факел» набрал 3 очка после 10 туров РПЛ и замыкает турнирную таблицу.

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Марцел Личка
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Олег Василенко
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
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11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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