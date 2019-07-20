"Ростов" – "Спартак": Ещенко заменили в первом тайме

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко был заменен на 16-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Ростовом". Вместо него на поле появился Николай Рассказов.

Несколькими минутами ранее 35-летнему футболисту понадобилась помощь врачей, но он продолжил встречу. Чуть позже стало ясно, что Ещенко не может продолжить игру.

Ранее Ещенко восстановился от травмы крестообразных связок колена. В сезоне-2018/19 pащитник получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

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