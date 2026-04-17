Колыванов — о Маринкине: «Надеюсь, что дорастет до сборной и поможет «Динамо» наконец стать чемпионом»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» мнением об игре полузащитника «Динамо» Тимофея Маринкина.

«Ему надо работать. У Тимофея огромный потенциал, чтобы вырасти в прекрасного игрока. Умный мальчишка, хорошо работающий с мячом. Есть все для того, чтобы развиваться. Надеюсь, что дорастет до национальной сборной и поможет «Динамо» наконец выиграть чемпионат. Дай бог, уедет в одну из лучших команд Европы. У Тимофея все есть, чтобы вырасти в хорошего игрока. Он выполняет свою работу качественно, поэтому ему доверяют», — сказал Колыванов «СЭ».

«Динамо» продлило контракт с 19-летним полузащитником до 2029 года. Маринкин с июня 2025 года выступает за вторую команду «Динамо».

В сезоне-2025/26 хавбек провел 8 матчей за основную команду «Динамо» и сделал 1 результативную передачу.