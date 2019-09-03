«Ростов» сможет играть на «Ростов Арене»

«Ростов» сможет продолжить выступления на «Ростов Арене», сообщает пресс-служба ФГУП «Спорт-Ин». Ранее сообщалось, что донской клуб получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона. Причиной такого решения управляющей компании называлось то, что «Ростов» систематически указывает «Спорт-Инжиниринг» на недостатки в работе стадиона.

«Наше предложение о расторжении договора было сделано по ряду причин, в первую очередь, по финансовым соображениям. «Ростов» к середине августа не расплатился за проведение матчей сезона-2018/19, в нарушение договорных обязательств не подписывал акты (ни с замечаниями, ни без них) и не оплачивал проведение матчей сезона-2019/20. Когда сумма долга стала критической, а требования «Ростова» по улучшению стадиона необоснованными, мы предложили ему расторгнуть договор и уйти со стадиона.

После ФК «Ростов» погасил остаток задолженности за матчи прошлого сезона в размере около 12 миллионов рублей, подписал акты и оплатил 80 процентов стоимости матчей текущего сезона (около 6 миллионов рублей). Поэтому в настоящее время договор действует в полной мере. Вопрос о размере выплаты оставшейся суммы будет решен на встрече сторон в ближайшее время", — говорится в заявлении «Спорт-Ин».