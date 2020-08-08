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«Ростов» с минимальным счетом победил «Тамбов». Единственный гол забил Мамаев

20:23
8 августа. 1-й тур. «Тамбов» — «Ростов». Фото ФК «Тамбов».
8 августа. 1-й тур. «Тамбов» — «Ростов». Фото ФК «Тамбов».
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В матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» принимал «Ростов». Гости победили со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил в первом тайме полузащитник ростовчан Павел Мамаев.

В концовке встречи за «Ростов» дебютировал новичок команды Кэнто Хасимото.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

1-й тур

«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)

Гол: Мамаев, 21.

«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чичерин, Рыбин, Каплиенко, Килин (Шляков, 77), Костюков (Карасев, 77), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Карапетян (Панченко, 68).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Глебов, 83), Попов (Еременко, 71), Ионов (Долгов, 90+2), Норманн, Шомуродов (Хасимото, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 71).

Предупреждения: Попов, 3. Зайнутдинов, 34. Тетрашвили, 38. Костюков, 73. Хаджикадунич, 76.

Судьи: Васильев (Ижевск). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

ВАР: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва).

8 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

Тамбов — Ростов

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